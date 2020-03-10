"Аэрофлот" вернет стоимость билетов в Италию и Израиль

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вернет пассажирам, купившим авиабилеты в Италию и Израиль, полную стоимость авиабилетов при оформлении вынужденного возврата. Также пассажирам будет предложено поменять дату вылета на любую другую вплоть до 31 декабря. Это следует из сообщения авиакомпании на сайте.

Пассажирам, которые приобрели билет в города Германии, Испании и Франции, компания предложит без штрафа изменить маршрут и даты поездки.

" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении. - Кроме того, "Аэрофлот" предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в и из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия".

"Аэрофлот" также планирует сократить количество рейсов в Израиль с 35 до 14 в неделю. Авиакомпания ежедневно выполняет пять рейсов в Тель-Авив.