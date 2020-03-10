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Инвесторы намерены направить более 120 млрд рублей на проекты в Тверской области

Среди самых масштабных проектов региона строительство животноводческого и мясоперерабатывающего комплексов и цеха по производству комбикормов в Бежецком и Сонковском районах

ТАСС, 10 марта. Более 70 инвестпроектов с объемом вложений свыше 120 млрд рублей планируется реализовать в Тверской области до 2026 года. На новых предприятиях, в том числе в сфере промышленности, АПК и туризма создадут около 20 тыс. рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году разработана концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов. В настоящее время в перечень заявленных к реализации входит более 70 проектов с созданием около 20 тыс. рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, наибольшее количество инвестпроектов - 36, заявлено в сфере промышленности, общий объем вложений превысит 42 млрд рублей, будет создано около 8,5 тыс. рабочих мест. В сельском хозяйстве - 25 проектов с общей суммой инвестиций более 51 млрд рублей, предполагается создание 3 тыс. рабочих мест. Суммарно свыше 9 тыс. мест будет открыто в отрасли туризма, в которой реализуются семь проектов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в числе наиболее масштабных проектов - строительство животноводческого и мясоперерабатывающего комплексов, цеха по производству комбикормов в Бежецком и Сонковском районах. Компания "Коралл" направит на эти цели более 30 млрд рублей, выход на проектную мощность планируется в 222-2023 годах. "Также компания "Румелко агро" инвестирует более 18 млрд рублей в строительство в Кашинском городском округе молочного комплекса на 11 тыс. голов скота. Там будет открыто около 700 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

Всего за последние четыре года в Тверской области реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тыс. рабочих мест, привлечено более 68 млрд рублей. "Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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