Эксперты сообщили, что более 99% российского рынка кредитных карт сосредоточено в 31 банке

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Почти весь портфель задолженности по кредитным картам (99,5%) в России сосредоточен в 31 банке. При этом задолженность по кредитным картам каждого из этих банков превышает 1 млрд рублей, говорится в исследовании "Тинькофф банка".

На долю Сбербанка приходится почти 44% рынка, на "Тинькофф банк" - 13,3%, на Альфа-банк - 10,8%, на ВТБ - 6,7%, на "Русский стандарт" - 4,9%.

Исследование составлено на основании данных ЦБ РФ. Учитывалась только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).