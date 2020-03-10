{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты сообщили, что более 99% российского рынка кредитных карт сосредоточено в 31 банке

При этом, по данным исследования "Тинькофф банка", задолженность по кредитным картам каждого из этих банков превышает 1 млрд рублей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Почти весь портфель задолженности по кредитным картам (99,5%) в России сосредоточен в 31 банке. При этом задолженность по кредитным картам каждого из этих банков превышает 1 млрд рублей, говорится в исследовании "Тинькофф банка".

На долю Сбербанка приходится почти 44% рынка, на "Тинькофф банк" - 13,3%, на Альфа-банк - 10,8%, на ВТБ - 6,7%, на "Русский стандарт" - 4,9%.

Исследование составлено на основании данных ЦБ РФ. Учитывалась только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Газопровод "Сила Сибири" приостановят на профилактику во второй половине марта
Профилактика оборудования и систем газопровода будет выполняться два раза в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС