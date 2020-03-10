Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ. Такие данные приводит во вторник издание Forbes .

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Эксперты Forbes подсчитали, что по состоянию на 11:00 мск совладелецы "Лукойла" Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли $2,1 млрд и $904 млн соответственно, на тот момент их состояния оценили в $19,9 и $8,3 млрд. Глава "Норникеля" Владимир Потанин лишился $613 млн, его состояние уменьшилось до $25,9 млрд.

Состояние бенефициаров "Новатэка" Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко сократилось на $607 млн и $594 млн соответственно. Совладелец United Company Rusal (UC Rusal) Олег Дерипаска на 11:00 мск потерял $528 млн, состояние совладельцев "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Германа Хана уменьшилось на $472 млн и $302 млн соответственно.

По данным Forbes Real Time, сейчас состояние Вагита Алекперова составляет уже $17,9 млрд, Леонида Федуна $7,5 млрд. Состояние Владимира Потанина равно $25 млрд, Леонида Михельсона $20,1 млрд, Геннадия Тимченко $17,1 млрд. Состояние Олега Дерипаски оценивается в $3,2 млрд, Михаила Фридмана в $14,4 млрд, Германа Хана в $9,3 млрд.