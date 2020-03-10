Торги на российском рынке завершились падением. Но нового "черного вторника" не случилось

По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 8,1%, до 2498,94 пункта, а РТС - на 13,02%, до 1094,18 пункта. Утром во вторник они падали на 10,4% и 16% соответственно.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Рынок только частично отыграл потери, понесенные утром на фоне беспрецедентного падения цен на нефть, но повторения "черного вторника" 2014 года не произошло.

Лидерами падения ожидаемо стали энергетические компании: обыкновенные акции "Татнефти" подешевели на 19,5%, "Лукойла" - на 18,65%, "Роснефти" - на 16,9%, "Газпром нефти" - на 13,6%. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" потеряли 13,58%, однако привилегированные оказались самыми успешными на рынке во вторник, подорожав сразу на 11,4%. В плюсе завершили день Polymetal и "Полюс", чьи акции прибавили 6,3% и 5,59% соответственно.

Курс доллара по состоянию на 19:05 мск вырос на 5% - до 72,01 рубля, евро - на 5,5%, до 81,7 рубля. В течение дня они поднимались почти до 73 и 85 рублей. Таким образом, все же не случилось нового "черного вторника" 16 декабря 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей.

Капитализация российских компаний, входящих в индекс Мосбиржи, во вторник снизилась до 9,674 трлн рублей. Для участников индекса РТС она составила $134,47 млрд.

Нефть во вторник продолжает отыгрывать падение - майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE, по данным на 19:37 мск, дорожают на 8,12%, до $37,15 за баррель. Днем Brent росла на 10% и стоила дороже $38 за баррель.

Прогнозы на среду

"После такого серьезного снижения идет закономерный отскок, потом наступает время волатильности, тоже достаточно серьезной, и вот во время этой волатильности идет поиск так называемого дна", - заявил ТАСС аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По его словам, такой отскок может произойти уже в среду, в том числе благодаря новостям из США, где торги начались в зеленой зоне после худшего с 2008 года падения в понедельник: основные индексы Нью-Йоркской биржи упали сразу на 7,6-7,9%.

"В ближайшее время возможна высокая волатильность в паре "рубль - доллар". Котировки российских акций также останутся под давлением, прежде всего в нефтяном секторе. Тем не менее снижение в акциях будет частично компенсировано текущим ослаблением рубля", - считает управляющий "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

Высокую степень неопределенности на рынках прогнозирует и финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. "Полагаем, что в среду высокая волатильность торгов сохранится, "вирусные" страхи и перипетии нефтяного рынка могут препятствовать восстановлению котировок российских акций", - сказал он ТАСС. По его мнению, участники торгов будут следить за сигналами регуляторов и новостями с нефтяного рынка, в том числе данными по изменениям запасов сырой нефти в США и информации об инфляции в Соединенных Штатах по итогам февраля.

"По нашим оценкам, в среду индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2500-2600 пунктов, курс рубля к доллару - 70-75", - заключил Дейнека.

Схожий прогноз дает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. "Завтра преобладают шансы снижения рынка, целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи и курса доллара составляют 2350-2615 пунктов и 70,5-73,65 рубля за доллар", - сказал он ТАСС.

Что дальше?

Обвал на рынке мог быть сильнее, этому помешали действия властей, в частности решение Банка России об упреждающих продажах валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила, а также временный отказ Минфина от проведения аукционов облигаций федерального займа, говорили опрошенные ТАСС аналитики. Кроме того, в зеленой зоне открылись во вторник европейские и американские биржи. Сейчас многое зависит от динамики цен на нефть, считают эксперты.

"В том случае если страны ОПЕК будут следовать намерениям по увеличению добычи, то мировые цены на нефть будут находиться под давлением. Тем не менее мы считаем, что ситуация с ценами на нефть управляемая - снижение негативно влияет на ценообразование акций нефтяных компаний, но одновременно с этим дает хороший импульс для мировой экономики, которая находится в ситуации краткосрочного производственного шока из-за коронавируса. Стабилизация спроса может вернуть котировки на более устойчивый уровень $40 за баррель в течение нескольких месяцев, комфортный для экономики России. В таком случае среднесрочные значения курса рубля останутся близко к уровням, которые были до этих событий", - говорит Малин из "Сбербанка управление активами".

"Рынок ожидает информации о дальнейших перспективах решений в отношении динамики добычи стран-нефтепроизводителей", - согласен Осин.

По его словам, "рынок, очевидно, остается в "медвежьем" тренде", несмотря на рост рисков для продавцов. "Риски и для потенциальных покупателей, судя по событиям последних дней, высоки", - заключил аналитик.