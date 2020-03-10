Айсен Николаев сообщил, что Якутия не планирует снижать свою долю в "Алросе"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) и улусы (районы) Якутии, контролирующие в общей сложности 33% алмазодобывающей компании "Алроса", не планируют снижать свою долю в компании. Об этом в ходе телефонной конференции "Алросы" сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Республика Саха (Якутия) и районы (улусы) Якутии не планируют в ближайшее время снижать свою долю участия в уставном капитале компании "Алроса", которая сегодня в общей сложности составляет 33%", - сказал он.

В 2017 году государство планировало до 2019 года сократить долю участия в капитале "Алросы" до 29% плюс 1 акция, однако обсуждение этой темы прекращено в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией. При этом власти Якутии отмечали, что считают необходимым сохранение за государством контрольной доли в капитале "Алросы".

Государство в лице Росимущества владеет 33,02% акций "Алросы", также акционерами выступают Республика Саха (Якутия), которой принадлежит 25% акций, и улусы (районы) Якутии - у них 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

О выкупе камней "Алросы"

Глава региона также заявил, что реализация части алмазного сырья "Алросы" в Гохран не является базовым сценарием, однако эта мера может быть рассмотрена в случае падения спроса на алмазы в связи со снижением на рынках.

"По поводу выкупа камней в Гохран России - такой сценарий возможен, но пока не стоит его рассматривать как базовый сценарий. Вместе с тем, в связи с последними событиями на финансовых и товарных рынках спрос на алмазы значительно упадет, я не исключаю, что мы будем обращаться в Министерство финансов РФ, в правительство РФ с просьбой все-таки рассмотреть вариант поддержки компании через выкуп определенной доли в Гохран РФ, как это было осуществлено в 2008 году", - сказал он.

Ранее Николаев говорил, что в условиях негативной конъюнктуры на алмазном рынке, когда существуют риски потери бюджетом Якутии значительных сумм, закупки алмазов в Гохран можно рассмотреть в качестве меры господдержки. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подтверждал обращение Якутии в Минфин с соответствующим предложением и сообщал, что вопрос будет рассматриваться при подготовке весенних поправок в бюджет.

В последний раз Гохран закупал значительные объемы алмазного сырья в 2009 году, когда продажи на рынок практически остановились. Лимит на закупки драгметаллов и драгкамней в Гохран в 2020 году составляет 10,5 млрд рублей.

"Алроса" входит в тройку крупнейших алмазодобывающий компаний в мире. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%, еще 6% приходится на предприятие Catoca в Анголе, в котором "Алроса" владеет 41%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.

В новость внесены изменения (20:20 мск) - добавлена информация о возможном выкупе камней "Алросы".