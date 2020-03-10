{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Айсен Николаев сообщил, что Якутия не планирует снижать свою долю в "Алросе"

На данный момент регион владеет 33% акций компании

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) и улусы (районы) Якутии, контролирующие в общей сложности 33% алмазодобывающей компании "Алроса", не планируют снижать свою долю в компании. Об этом в ходе телефонной конференции "Алросы" сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Республика Саха (Якутия) и районы (улусы) Якутии не планируют в ближайшее время снижать свою долю участия в уставном капитале компании "Алроса", которая сегодня в общей сложности составляет 33%", - сказал он.

В 2017 году государство планировало до 2019 года сократить долю участия в капитале "Алросы" до 29% плюс 1 акция, однако обсуждение этой темы прекращено в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией. При этом власти Якутии отмечали, что считают необходимым сохранение за государством контрольной доли в капитале "Алросы".

Государство в лице Росимущества владеет 33,02% акций "Алросы", также акционерами выступают Республика Саха (Якутия), которой принадлежит 25% акций, и улусы (районы) Якутии - у них 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

О выкупе камней "Алросы" 

Глава региона также заявил, что реализация части алмазного сырья "Алросы" в Гохран не является базовым сценарием, однако эта мера может быть рассмотрена в случае падения спроса на алмазы в связи со снижением на рынках. 

"По поводу выкупа камней в Гохран России - такой сценарий возможен, но пока не стоит его рассматривать как базовый сценарий. Вместе с тем, в связи с последними событиями на финансовых и товарных рынках спрос на алмазы значительно упадет, я не исключаю, что мы будем обращаться в Министерство финансов РФ, в правительство РФ с просьбой все-таки рассмотреть вариант поддержки компании через выкуп определенной доли в Гохран РФ, как это было осуществлено в 2008 году", - сказал он.

Ранее Николаев говорил, что в условиях негативной конъюнктуры на алмазном рынке, когда существуют риски потери бюджетом Якутии значительных сумм, закупки алмазов в Гохран можно рассмотреть в качестве меры господдержки. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подтверждал обращение Якутии в Минфин с соответствующим предложением и сообщал, что вопрос будет рассматриваться при подготовке весенних поправок в бюджет.

В последний раз Гохран закупал значительные объемы алмазного сырья в 2009 году, когда продажи на рынок практически остановились. Лимит на закупки драгметаллов и драгкамней в Гохран в 2020 году составляет 10,5 млрд рублей.

"Алроса" входит в тройку крупнейших алмазодобывающий компаний в мире. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%, еще 6% приходится на предприятие Catoca в Анголе, в котором "Алроса" владеет 41%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.

В новость внесены изменения (20:20 мск) - добавлена информация о возможном выкупе камней "Алросы".

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
Реклама на ТАСС
Путин: Россия и Казахстан успешно развивают стратегическое партнерство
Президент РФ также отметил, что между странами растет товарооборот
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС