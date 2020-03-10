{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Удмуртии в 2020 году появится 30 новых молочных ферм

Министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова отметила, что фермы планируют открыть производители, работающие на территории республики

ИЖЕВСК, 10 марта. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители откроют 30 новых товарно-молочных ферм на территории Удмуртской Республики в 2020 году, это на две больше, чем годом ранее, сообщил во вторник журналистам глава региона Александр Бречалов.

"В 2019 году 28 молочных ферм было открыто в республике, это хороший результат. Планы на 2020 год - это 30 ферм, но, что еще очень важно, мы развивались на собственных инвесторах, у нас сейчас большая воронка из потенциальных инвесторов - это и Подмосковье, и Кировская область, и белгородские предприниматели. Надеюсь, что приток инвестиций в отрасль существенно повысится", - сказал Бречалов.

Министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова уточнила ТАСС, что в 2020 году фермы будут открывать преимущественно производители, работающие на территории Удмуртии, которые видят перспективы в развитии отрасли. "Пока мы говорим в большинстве своем о наших внутренних инвесторах. Это те хозяйства, которые видят перспективы молочной отрасли, развиваются и вкладываются в свое развитие. Например, колхоз "Колос" (Вавожский район), колхоз имени Мичурина (Вавожский район), колхоз "Заря" (Можгинский район)", - уточнила Абрамова.

По ее словам, в 2019 году валовое производство молока в регионе составило 829 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года примерно на 6%, при этом темпы роста также увеличились. "В целом, за предыдущие годы прирост объемов производства молока составлял 2,5-3%. У нас сейчас достаточно много предприятий, которые производят молоко с продуктивностью более 9 тонн на корову, это очень хороший показатель, это говорит, что потенциальная продуктивность у нас - 12-15 тонн на одну корову", - сказала министр.

Абрамова также отметила, что к 2024 году объем производства молока в Удмуртии может достигнуть 1 млн тонн за год.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияБелгородская областьКировская область
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Индекс Лондонской фондовой биржи завершил день в минусе
Он потерял 0,09%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС