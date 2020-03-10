В Удмуртии в 2020 году появится 30 новых молочных ферм

ИЖЕВСК, 10 марта. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители откроют 30 новых товарно-молочных ферм на территории Удмуртской Республики в 2020 году, это на две больше, чем годом ранее, сообщил во вторник журналистам глава региона Александр Бречалов.

"В 2019 году 28 молочных ферм было открыто в республике, это хороший результат. Планы на 2020 год - это 30 ферм, но, что еще очень важно, мы развивались на собственных инвесторах, у нас сейчас большая воронка из потенциальных инвесторов - это и Подмосковье, и Кировская область, и белгородские предприниматели. Надеюсь, что приток инвестиций в отрасль существенно повысится", - сказал Бречалов.

Министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова уточнила ТАСС, что в 2020 году фермы будут открывать преимущественно производители, работающие на территории Удмуртии, которые видят перспективы в развитии отрасли. "Пока мы говорим в большинстве своем о наших внутренних инвесторах. Это те хозяйства, которые видят перспективы молочной отрасли, развиваются и вкладываются в свое развитие. Например, колхоз "Колос" (Вавожский район), колхоз имени Мичурина (Вавожский район), колхоз "Заря" (Можгинский район)", - уточнила Абрамова.

По ее словам, в 2019 году валовое производство молока в регионе составило 829 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года примерно на 6%, при этом темпы роста также увеличились. "В целом, за предыдущие годы прирост объемов производства молока составлял 2,5-3%. У нас сейчас достаточно много предприятий, которые производят молоко с продуктивностью более 9 тонн на корову, это очень хороший показатель, это говорит, что потенциальная продуктивность у нас - 12-15 тонн на одну корову", - сказала министр.

Абрамова также отметила, что к 2024 году объем производства молока в Удмуртии может достигнуть 1 млн тонн за год.