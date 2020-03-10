Фонд общественных интересов возглавила гендиректор "Яндекса" в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина возглавила Фонд общественных интересов, следует из информации на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее сегодня стало известно, что компания "Яндекс" зарегистрировала Фонд общественных интересов в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.

В конце прошлого года "Яндекс" объявил о изменении схемы управления компанией. В структуре "Яндекса" появился некоммерческий Фонд общественных интересов, в который "Яндекс" передаст золотую акцию, ранее принадлежавшую Сбербанку (она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в одних руках). Обновленная "золотая акция" позволит блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций "Яндекса" в одних руках. При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании.