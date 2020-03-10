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Распространение коронавируса нового типа
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Страны ЕС выделили более €100 млн на исследования для борьбы с коронавирусом

В сообществе также приняли решение учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением заболевания объемом в €25 млрд

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Страны Евросоюза выделили более €100 млн на исследования с целью борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам видеоконференции с европейскими лидерами, состоявшейся во вторник.

"На европейском уровне мы уже потратили €100 млн на исключительные исследования, чтобы поддержать уже действующие программы. В области диагностики, лечения и вакцинации мы хотим, чтобы работа активизировалась, - сказал он. - В соответствии с уже согласованным с Еврокомиссией решением, мы осуществим новый исследовательский проект".

Лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в €25 млрд. 

"Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет €25 млрд", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что €7,5 млрд будут выделены сразу.

Как заявил в свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, страны - члены ЕС договорились сделать все необходимое и действовать быстро, чтобы противостоять распространению коронавируса и бороться с его последствиями.

 

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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