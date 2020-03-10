Ретейлеры пока не фиксируют роста цен у поставщиков на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Крупные ретейлеры пока не получали уведомлений от поставщиков о росте закупочных цен из-за ослабления курса рубля. Опрошенные ТАСС представители российской розницы рассчитывают, что в ближайшие дни им удастся удерживать прежние цены по многим категориям товаров.

"Обращений от поставщиков о повышении цен на сегодняшний день не поступало", - сообщили в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия". X5 Retail Group, "Лента", "О'Кей" также не получали подобных уведомлений, сообщили представители компаний. Не фиксирует фактов повышения цен от поставщиков и "Утконос", сообщил коммерческий директор компании Михаил Толоконников.

"На данный момент мы не планируем изменять действующую политику ценообразования, а прогнозы по дальнейшему развитию ситуации пока давать рано", - сказал Толоконников в беседе с ТАСС.

"Ашан" не ожидает в ближайшее время повышения цен в своих гипермаркетах, отметили в компании. В "О'Кей" рассчитывают, что рознице удастся избежать резкого роста цен на социально значимые товары. "Что касается социально значимых товаров, то большинство из них производится в России, поэтому резкого роста цен на них в ближайшее время не ожидается", - отметили в пресс-службе компании.

Крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть "Командор" прогнозирует, что цены по ряду товаров могут не меняться в течение месяца. "На наших складах хранятся большие запасы продуктов. Импорт закупался еще по старому курсу доллара, поэтому в течение месяца мы не прогнозируем рост цен на большинство категорий продуктов. Это касается импортного алкоголя, макарон, кондитерских изделий (шоколада), газированных напитков, чая и кофе. Если в течение месяца ситуация не стабилизируется, доллар будет продолжать расти и поставщики поднимут цены, то мы будем вынуждены закупать продукцию дороже", - рассказал представитель "Командора" Владимир Русанов.

Что касается импортных овощей и фруктов, то повышение цен на них у поставщиков возможно, но пока прогнозировать ситуацию сложно, поскольку все будет зависеть от макроэкономической ситуации и курсов валют, отметил Русанов. При этом некоторые товары категории фреш, например, огурцы, сейчас стоят дешевле, чем годом ранее, отметил генеральный директор торгового дома "Мое Лето" Вагиф Бикулов.

Ажиотажа нет

Новости об ослабление курса рубля не привели к ажиотажным закупкам впрок среди потребителей. "На данный момент мы не наблюдаем роста покупательского спроса", - отметили в пресс-службе "Магнита". Аналогичная ситуация в "Ашане", "Ленте", "Командоре" и iGooods (сервис доставки продуктов из Metro, "Вкусвилла" и др.).

"Продажи продуктов питания стабильные. Но вырос спрос на маски и гигиенические, антисептические товары. Дефицита нет. Но к повышению спроса готовы, хотя не видим к этому оснований", - отметил представитель "Командора". При этом ретейлер не рекомендует закупаться гречкой, солью и сахаром, поскольку "эти продукты производятся в России и существенно дорожать не будут".

iGooods не наблюдает существенных изменений в потребительской корзине россиян в связи с ослаблением курса рубля, сообщил ТАСС управляющий и сооснователь сервиса Григорий Кунис.

"Товарный запас на полках ретейлеров на прежнем уровне, и недостатка в ассортименте нет. Он доступен для заказа в обычном режиме", - сказал он.

Однако рост спроса наблюдался в конце февраля-начале марта на фоне опасений россиян насчет распространения нового коронавируса, сообщили в iGooods. "Количество заказов выросло на десятки процентов. Поэтому можно предложить, что часть людей уже сформировали продовольственные запасы дома и сейчас не нуждаются в пополнении", - резюмировал Кунис.