Корпорация развития Дагестана и фонд "Сколково" создадут бизнес-акселератор в регионе

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Дагестана" и фонд "Сколково" подписали меморандум о сотрудничестве по созданию бизнес-акселератора в республике. Документ подписан во вторник по итогам рабочей поездки представителей фонда "Сколково" в Махачкалу, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дагестана.

"Сегодня представители фонда "Сколково" посетили с рабочей поездкой Республику Дагестан. По итогам поездки заключен меморандум между фондом "Сколково" и АО "Корпорация развития Дагестана" о дальнейшем сотрудничестве по вопросам создания бизнес-акселератора в республике на базе корпорации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стороны также договорились "совместно развивать инновационную экосистему Дагестана, осуществлять сопровождение запуска акселератора инновационных проектов в республике и содействовать расширению доступа дагестанских предпринимателей к лучшим образцам российской и международной практики акселерации проектов, экспертизе, площадкам и системе мер поддержки, предоставляемых фондом "Сколково".

По словам генерального директора Корпорации развития Дагестана Артура Алибекова, развитие технологического предпринимательства - это "одна из стратегических задач развития Дагестана, где для развития стартапов и современного бизнеса необходима соответствующая среда и экосистема".

"В нашей республике есть предприниматели современной формации, которым необходима высококвалифицированная поддержка в подготовке проектов, выводе на новые рынки, создании новых продуктов. Иначе, они просто уедут. Поэтому, мы пришли к тому, что в Дагестане нужны новые системные инструменты поддержки, одним из которых является бизнес-акселерация технологических стартапов. И мы благодарим коллег из "Сколково" за то, что откликнулись и готовы оказать реальную поддержку в создании инновационной экосистемы в Дагестане", - цитирует пресс-служба Алибекова.

АО "Корпорация развития Дагестана" было создано летом 2013 года указом главы региона с целью развития инвестиционной среды за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории республики. Миссией корпорации, как сообщается на сайте компании, является привлечение инвестиций, реализация инвестиционных проектов, а также содействие развитию промышленности и инноваций в Республике Дагестан.