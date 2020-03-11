"Победа" прекращает полеты в Италию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" со среды и до конца месяца прекращает полеты по всем итальянским маршрутам из-за запрета на въезд в ряд итальянских провинций на фоне распространения коронавируса нового типа.

Всего "Победа" выполняла полеты в пять итальянских городов: Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Своим пассажирам лоукостер предложил полный возврат денег за билеты или пересадку на рейсы "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью (и из этих городов).

Даже без закрытия нескольких регионов Италии на въезд лоукостер планировал сократить на 40% в марте и апреле количество рейсов в Италию из-за низкого спроса на фоне распространения инфекции в стране.

Также несколько российских авиакомпаний значительно сократили частоту полетов в эту страну. Например, "Аэрофлот" и Utair уже сократили количество рейсов в эту страну. "Уральские авиалинии" закрыли рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо до 25 апреля.

По последним данным, число заразившихся в Италии с начала вспышки заболевания достигло 10149, из них умер 631 человек, вылечились свыше 1000. Общее число инфицированных на данный момент составляет 8514. С 10 марта в Италии введен карантин.