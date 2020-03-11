Сан-паульская биржа частично отыграла потери понедельника

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 марта. /ТАСС/. Фондовая биржа Сан-Паулу во вторник частично отыграла потери предыдущей торговой сессии, закрывшись в плюсе на 7,14% на отметке 92214 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем ранее основной индекс биржи Ibovespa обвалился на 12,17%, что стало худшим результатом сессии с сентября 1998 года. Как отмечают аналитики, возвращению в зеленую зону способствовали коррекционный отскок нефтяных котировок, предложенные США меры по стимулированию бизнеса в условиях распространения коронавируса и готовность России к продолжению переговоров с ОПЕК.

Рост также продемонстрировали ценные бумаги бразильских компаний, просевшие накануне. Свои позиции по отношению к доллару укрепила национальная валюта, которая после очередной интервенции Центробанка завершила день на отметке 4,64 реала за доллар, набрав 1,77%.