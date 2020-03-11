{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Сан-паульская биржа частично отыграла потери понедельника

Ранее основной индекс биржи Ibovespa обвалился на 12,17%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 марта. /ТАСС/. Фондовая биржа Сан-Паулу во вторник частично отыграла потери предыдущей торговой сессии, закрывшись в плюсе на 7,14% на отметке 92214 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем ранее основной индекс биржи Ibovespa обвалился на 12,17%, что стало худшим результатом сессии с сентября 1998 года. Как отмечают аналитики, возвращению в зеленую зону способствовали коррекционный отскок нефтяных котировок, предложенные США меры по стимулированию бизнеса в условиях распространения коронавируса и готовность России к продолжению переговоров с ОПЕК.

Рост также продемонстрировали ценные бумаги бразильских компаний, просевшие накануне. Свои позиции по отношению к доллару укрепила национальная валюта, которая после очередной интервенции Центробанка завершила день на отметке 4,64 реала за доллар, набрав 1,77%.

Теги
БразилияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов
Нефть марки WTI подорожала до $34,44
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС