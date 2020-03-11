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В Счетной палате заявили, что вложения в культуру региона не меняют ситуацию в этой сфере

По итогам проверки целевого использования бюджетных средств на создание и поддержку учреждений культуры на примере Московской и Ростовской областей Счетная палата отметила невысокий уровень освоения субсидий

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ежегодные трансферты регионам на культуру из федерального бюджета не меняют ситуацию в этой сфере. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки целевого использования бюджетных средств на создание и поддержку учреждений культуры на примере Московской и Ростовской областей.

"Расходы в бюджетах регионов на культуру составляют порядка 4%. Понятно, что эта сумма небольшая. То, что добавляет федеральный бюджет - также незначительно, поскольку субсидии как бы размыты в целом по всем регионам России. Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло", - сообщил на коллегии аудитор Сергей Штогрин, чьи слова приводят в Счетной палате.

По словам аудитора, проверка проводилась через призму нацпроекта "Культура", включающего три федеральных проекта: "Творческие люди", "Цифровая культура" и "Культурная среда". В реализации последнего федерального проекта в 2019 году принимали участие объекты проверки - Ростовская и Московская области. "Общий объем финансирования нацпроекта за период 2019-2024 годы будет составлять 113,5 млрд рублей. Причем более 90% из них - федеральные деньги. При этом сам национальный проект составляет всего 2% от расходов бюджета по разделу "Культура и кинематография" в 2019 году, то есть кардинально повлиять на ситуацию с развитием культуры он, к сожалению, не может", - отметил Штогрин.

По итогам проверки Счетная палата отметила невысокий уровень освоения субсидий на мероприятия проекта "Культурная среда" в проверяемых регионах: субсидии на региональные проекты освоены в среднем только наполовину. Исполнение региональных проектов на 1 декабря 2019 года было небольшим, что вызывает риски их неисполнения. В Московской области - 44,5% освоенных средств, в Ростовской - 53,9%.

Основные нарушения выявили в Подмосковье - заключенные в 2018-2019 годы соглашения на предоставление субсидий муниципальным и областным театрам не в полной мере соответствовали нормативным правовым актам региона. Как добавляют в Счетной палате, также в документах не были прописаны целевые показатели результативности использования субсидий. "Отчеты о расходах бюджета Московской области и о достижении значений показателей результативности предоставлялись с опозданием на 45 дней - 14 месяцев. Регион не выдерживал сроки возврата неиспользованных иных межбюджетных трансфертов", - говорится в документе.

В Минкультуры сообщили, что учтут сделанные Счетной палатой выводы. "В части того, что недостаточно средств на культуру, подтверждаю - это действительно так. Мы стараемся, и Минфин старается помогать, выделять средства. Все недостатки и вопросы мы отрегулируем, учтем", - сказал присутствовавший на коллегии первый замминистра культуры Сергей Обрывалин.

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РоссияРостовская область
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