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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

CNN: две авиакатастрофы обойдутся Boeing в не менее $18,7 млрд

По оценке телекомпании, компенсация заказчикам 737 MAX уже достигает $8,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Прямые и косвенные убытки аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX превысят $18,7 млрд. Такие выкладки представила во вторник телекомпания CNN.

По ее оценке, компенсация заказчикам 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена, уже достигает $8,3 млрд. Еще $6,3 млрд - это увеличение расходов Boeing на производство модернизированных самолетов данной серии. Кроме того, сама корпорация оценивала в около $4 млрд расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации. Фонд компенсации родственникам жертв двух катастроф был установлен в размере $100 млн.

Между тем аналитик Рональд Эпстейн из подразделения Merrill Lynch американского Bank of America привел другую оценку возможных убытков корпорации. "Наша оценка - около $23 млрд за все, исключая возмещение ущерба за потерянные жизни", - приводит телекомпания его слова. "Эта цифра возрастет, если он [запрет на полеты] продлится дольше", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что расходы Boeing из-за кризиса, связанного с самолетами модели 737 MAX, могут составить до $15 млрд в первой половине 2020 года.

Проблема Boeing 737 MAX

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Boeing приняла решение с января 2020 года на время прекратить выпуск 737 MAX и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. 23 декабря было объявлено о немедленной отставке генерального директора Boeing Денниса Меленберга. Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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