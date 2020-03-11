Власти Боливии ожидают завершения реализации проекта Росатома в 2023 году

ТАСС, 11 марта. Министр энергетики Боливии Родриго Гусман заявил, что проект строительства Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), участие в котором принимает госкорпорация "Росатом", продолжается по плану и должен быть завершен в 2023 году. Об этом сообщила во вторник радиостанция Erbol.

Исполнительный директор Боливийского агентства ядерной энергетики (ABEN) Хуан Карлос Васкес отметил, что власти страны не подписывали указ о приостановке строительства центра. В то же время он признал, что с ноября прошлого года, когда к власти пришло временное правительство, компании, занимающиеся строительством центра, не получают оплату. Васкес подчеркнул, что власти работают над решением вопроса, чтобы работы не останавливались.

В середине февраля ABEN разместило на официальном сайте заявление, в котором отметило, что приостанавливает работу по этому проекту. В документе приводились слова Хуана Альфредо Хордана Ромеро, который на тот момент занимал пост исполнительного директора этого учреждения. Он утверждал, что прежние власти Боливии нарушили конституцию при заключении соглашения о строительстве объекта, поскольку решение об инвестициях в проект в размере $351 млн было принято без одобрения парламента.

В Росатоме тогда заявили, что госкорпорация не получала официальный уведомлений о приостановке проекта и продолжает его реализацию.

О проекте

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Отмечалось, что проект полностью финансируется за счет средств Боливии.

Ранее сообщалось, что Росатом уже в 2020 году может запустить в этом центре две технологии для нужд медицины и сельского хозяйства. Вывести работу центра на проектную мощность планировалось в 2022 году.

Проект центра ядерных исследований и технологий уникален для мировой атомной отрасли. Его планируется оснастить исследовательской ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также различными исследовательскими лабораториями. Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, экологии и других важных сферах.