Исследование: каждый пятый россиянин не дарит подарки на 23 февраля и 8 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Примерно каждый пятый россиянин (20% женщин и 19% мужчин) не дарит подарки на 23 февраля и 8 марта, свидетельствуют данные исследования платежной системы "Мир" (есть в распоряжении ТАСС).

Большинство женщин (37%) дарит на 23 февраля косметику и парфюмерию, включая пену для бритья, 20% радуют мужчин самостоятельно приготовленным ужином, а 16% в качестве подарка выбирают одежду или обувь.

Мужчины в свою очередь на 8 марта дарят возлюбленным парфюмерию и косметику (22%) и ювелирные украшения (17%). При этом в 2020 году мужчины стали чаще дарить практичные подарки: например, подарить технику предпочли 15% опрошенных против 6% в 2019 году.

Начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирина Лобанова отмечает, что треть россиян готова потрать на подарки в эти праздники 1-3 тыс. рублей.

"Интересно, что большинство опрошенных - и женщин (35%), и мужчин (32%) - планировали потратить на подарки от 1 до 3 тыс. рублей. Большинство женщин (27%) начинает искать подарки примерно за неделю до праздника, а почти треть мужчин - за два-три дня до 8 марта, что видно даже на всплесках активности покупок по картам", - рассказала Лобанова.

В этом году со 2 по 8 марта традиционно выросли траты на цветы - владельцы карт "Мир" совершили более 570 тыс. покупок, что в четыре раза больше, чем в обычную неделю. Также двукратный рост числа операций наблюдался в ювелирных магазинах. При этом такой подарок, как поход в ресторан, не очень популярен у россиян, отмечают авторы исследования.

Исследование проводилось путем количественного комбинированного опроса. Репрезентативная выборка включает 1200 опрошенных. Также использовались данные аналитики межбанковских транзакций по картам "Мир". Данные транзакционной аналитики сравнивают три недели: среднюю неделю в январе, неделю с 17 по 23 февраля и неделю со 2 по 8 февраля.