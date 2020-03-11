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Резидент СПВ планирует довести экспорт своих бриллиантов до $10 млн в месяц

Общая стоимость проектов, реализуемых резидентами Свободного порта Владивосток, составляют свыше 830 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) компания ООО "М. Суреш Владивосток", занимающаяся огранкой якутских алмазов, планирует увеличить стоимость своего экспорта с 4 до $10 млн в месяц. Об этом в беседе с ТАСС в среду рассказал генеральный директор предприятия Рупеш Гаутам.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), - которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В марте 2019 года вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что предприятие "М. Суреш Владивосток" получит поддержку со стороны институтов развития региона. Начавшая работу в сентябре 2019 года компания отгрузила первую экспортную партию в декабре того же года.

"Объем сырья, с которого мы начинали, это 2 тыс. карат в месяц. Сейчас мы перерабатываем до 4 тыс. карат и планируем нарастить переработку до 8-10 тыс. карат в месяц. Сейчас наш экспорт по стоимости составляет от 3 до $5 млн в месяц, но я хотел бы довести эту цифру до $10 млн", - сказал Гаутам.

По его словам, предприятие начало работать со 100% индийскими кадрами, это 70 человек. Привлечь сразу много иностранных сотрудников позволил режим Свободного порта Владивосток. Однако руководство компании намерено в ближайшие годы увеличить количество сотрудников до 200, а также довести долю работающих здесь россиян до 50%. Сейчас здесь уже стажируются несколько местных сотрудников.

Ранее дальневосточные резиденты начали реализацию двух проектов в сфере алмазного производства: во Владивостоке компания "КГК ДВ" открыла ограночную фабрику для производства бриллиантов, а в Якутии на ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" ювелирно-гранильный кластер запустило ООО "Сэйбиэм". Общий инвестиционный портфель ювелирных проектов превышает 1,5 млрд рублей, в результате запуска данных производств создано около 500 рабочих мест.

На сегодняшний день статус резидента Свободного порта Владивосток присвоен более 1,7 тыс. инвесторам, стоимость проектов которых в сумме составляют свыше 830 млрд рублей и позволят создать 81,6 тыс. новых рабочих мест. Из них 174 инвестиционных проекта успешно завершены, на новых предприятиях резидентов СПВ трудятся более 12 тыс. жителей Дальнего Востока.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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