Свердловские власти поддержат выпуск облигаций МСП на сумму 400 млн рублей в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Свердловские власти планируют поддержать два выпуска облигаций на сумму 400 млн рублей субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2020 году. Для этого, в том числе, будут проводиться консультации на базе регионального фонда поддержки предпринимательства, сообщила ТАСС в среду министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

"В 2020 году мы осуществим как минимум два выпуска [облигаций] с общим объемом до 400 млн рублей в рамках деятельности Свердловской областного фонда поддержки предпринимательства. Это один из перспективных инструментов привлечения ресурсов, прежде всего, под средний бизнес, либо под малый, который почти является средним", - сказала Казакова.

В региональном министерстве инвестиции и развития ТАСС пояснили, что облигации являются одним из перспективных механизмов формирования и продвижения инвестиционных проектов и учтен в структуре мер поддержки инвестора, заданной проектом федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации".

В рамках форума "Большой открытый диалог" 3 марта 2020 года состоялось обсуждение перспектив развития рынка облигаций Свердловской области. "Одним из приоритетов является работа с малыми предприятиями, реализующим инвестиционные проекты, по повышению доступности облигационных механизмов, в том числе организации консультаций на базе Свердловского фонда поддержки предпринимательства", - сказали в министерстве.

По итогам 2019 года объем облигаций, выпущенных корпоративными эмитентами, составил 19,9 млрд рублей, из них 3 млрд рублей выпущено предприятиями малого и среднего бизнеса, сообщили в министерстве. Самые крупные объемы эмиссий были зафиксированы у компаний, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром и обрабатывающих производств.

"Таким образом, отраслевая структура эмитентов [по объемам эмиссии] показывает преобладание реального сектора [более 70%], что является положительной тенденцией для регионального рынка облигаций", - считают в министерстве.

Работа региональных властей

В министерстве рассказали, что в регионе действует межведомственная рабочая группа по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации. Ее деятельность направлена на поиск организаций, которые нуждаются в финансировании, а также на оказание консультативной помощи потенциальным эмитентам.

На прошедшем в конце феврале заседании группы были рассмотрены основные тенденции и перспективы развития рынка облигаций на территории Свердловской области, развитие биржевых облигаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, успешные кейсы по привлечению облигационных инструментов промышленными предприятиями для последующего масштабирования.

В том числе, по итогам заседания было рекомендовано на базе институтов поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотреть консультации для предприятий по вопросу применения облигационных инструментов для развития предпринимательской деятельности.