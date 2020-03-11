В Алеппо открылся хлебозавод

АЛЕППО /Сирия/, 11 марта. /ТАСС/. Хлебозавод стал первым предприятием, которое открылось после освобождения в Лерамуне - одном из самых разрушенных боевиками районов Алеппо. Предприятие расширяет штат и ассортимент.

"Я пеку хлеб уже 40 лет, если не понравится хотя бы одна булка, забракую всю партию. Это моя личная ответственность перед людьми, особенно бедными, для которых хлеб - это продукт, без которого они не могут обойтись", - сказал российским журналистам директор предприятия Абд аль-Ваххаб. Сейчас на хлебозаводе работают около 70 человек. Вскоре, уверен Абд аль-Ваххаб, в освобожденном Лерамуне восстановится работа большинства предприятий.

Здание пекарни находилось всего в 300 метрах от зоны боевых действий. До войны Лерамун был одним из ключевых промышленных районов в северо-западной части Алеппо. Однако сейчас на месте большинства предприятий - развалины. Боевики использовали здания для укрытия и в качестве укреплений. Сирийские военные обнаружили в этом районе сеть подземных ходов, по которым перемещались террористы и наносили удары по позициям правительственных сил. Здесь же было налажено производство самодельных бомб из газовых баллонов. Освободить этот район сирийской армии удалось месяц назад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.