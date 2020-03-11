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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги на Гонконгской фондовой бирже проходят разнонаправленно

Индекс Hang Seng поднялся до значения 25459

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду открылись слабым повышением котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 67 пунктов (0,27%) - до значения 25459, свидетельствуют данные этой площадки.

Однако единой тенденции на рынке не сложилось, и биржевой индикатор стал демонстрировать разнонаправленные колебания вокруг нулевой черты. При этом половина "голубых фишек" охвачена отрицательной динамикой. Среди них - нефтяные компании, операторы игорного бизнеса в Макао, производители электроники. В плюсе торгуются активы, связанные со страхованием, недвижимостью, металлами.

На 3% к этому часу подорожали акции российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 3,39 гонконгского доллара за бумагу.

По мнению экспертов, ситуация на бирже будет оставаться нестабильной и подверженной волатильности. "На рынке по-прежнему много неопределенностей и пессимизма, однако многие трейдеры сейчас активизировались в стремлении извлекать прибыль на резких краткосрочных колебаниях", - отметил один из аналитиков.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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