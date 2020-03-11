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Аэропорт Новосибирска увеличил до 14,2 млрд руб. стартовую цену контракта на реконструкцию

Итоги открытых торгов для определения подрядчика, который займется реконструкцией аэровокзала международных и внутренних линий, подведут 10 апреля

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево увеличил начальную (максимальную) цену контракта на первый этап реконструкции аэровокзального комплекса с 13,5 до 14,2 млрд рублей.

"Изменение цены связано с уточнением положений проектной документации", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Итоги открытых торгов для определения подрядчика, который займется реконструкцией аэровокзала международных и внутренних линий, будут подведены, по данным сайта госзакупок, 10 апреля. Гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич сообщал, что в аэропорту будет построен терминал стоимостью почти 20 млрд рублей.

Первый этап строительства объекта площадью 56 тыс. кв. м за 12 млрд рублей планировалось выполнить к 2022 году, а всю программу - к 2025 году. Общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв. м., пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. В 2019 году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров.

Теги
РоссияНовосибирская область
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