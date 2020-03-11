"Вертолеты России" планируют производить и модернизировать по пять вертолетов Ка-32 в год

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" после летных испытаний и получения сертификата планирует производить по пять вертолетов Ка-32, а также модернизировать по три-пять таких машин в год. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор Андрей Богинский.

Как сообщал в октябре 2019 года Богинский ТАСС, холдинг "Вертолеты России" намеревался предложить, в частности, Южной Корее модернизировать парк машин Ка-32. В Южной Корее самый большой в мире зарубежный парк вертолетов этого типа. В различных структурах и ведомствах государства эксплуатируется более 50 машин. Вертолеты эксплуатируются достаточно давно, возникла необходимость их модернизации этих машин.

"Наш план, в первую очередь, - модернизировать парк основных эксплуатантов. Это Южная Корея, [в странах] Европы, в Турции, в Китае, плюс существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов, уже полностью новых. Думаю, что после того, как мы получим дополнение к сертификату по завершению летных испытаний, можно будет говорить о поставке до пяти новых вертолетов в год и о модернизации трех - пяти в год", - сказал Богинский.

По его словам, идет работа по глубокой модернизации вертолетов Ка-32: ожидается, что до конца 2020 года появится первый опытный образец и компания приступит к летным испытаниям в конце этого - начале следующего года.

Проект модернизации Ка-32

Холдинг "Вертолеты России" впервые представил программу модернизации вертолетов семейства Ка-32 и, в частности, Ка-32А11ВC на выставке HeliRussia-2019. Обновленный вертолет получит современное бортовое радиоэлектронное оборудование, более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и новую систему пожаротушения.