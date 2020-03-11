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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: завод Nissan в провинции Хубэй возобновляет работу

Изначально компания планировала сделать это 24 февраля, передает Kyodo

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor сообщила в среду, что возобновит в течение недели работу на своем заводе в китайской провинции Хубэй, которая наиболее пострадала из-за вспышки нового коронавируса. Ранее, передает информационное агентство Kyodo, компания планировала сделать это 24 февраля, однако продлила каникулы по требованию местных властей.

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Ранее Nissan Motor возобновила работу и на других своих предприятиях в Китае. Однако ситуация на рынке там остается тяжелой.

В частности, в феврале объем продаж автомобилей этой компании упал в КНР на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor уже возобновила работу в Китае всех четырех своих сборочных заводов. Деятельность своих предприятий в КНР частично или полностью восстановили также японские компании Honda Motor и Mazda Motor.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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