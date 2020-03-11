{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Рассчитываемый агентством индекс финансового стресса достиг 3,12 пункта
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта. Об этом сообщается на сайте агентства.

На эту тему
Крупнейшие падения курса рубля

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, эксперты агентства называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное воздействие на мировую экономику, и спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

При этом на сайте агентства поясняется, что уровень индекса "не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария". По данным АКРА, в начале 2016 года индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

На эту тему
Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Курс доллара к закрытию торгов по данным на 19:05 мск достиг 72,01 рубля, евро - 81,7 рубля (в течение дня они поднимались почти до 73 и 85 рублей). Таким образом, повторения "черного вторника" 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей, не произошло.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Цены на нефть восстанавливаются после обвала. Brent и WTI прибавили 3%
Ранее нефть резко подешевела на новостях о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС