Цены на нефть восстанавливаются после обвала. Brent и WTI прибавили 3%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE дорожают на 3% - до $38,34 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти восстанавливается после обрушения 9 марта, когда стоимость Brent рухнула более чем на 30%.

В ходе торгов среды цена нефти данного сорта в максимуме достигала отметки в $39,3 за баррель (+5,6%).

Цена апрельских фьючерсов WTI увеличивалась на 3,3% - до $35,5 за баррель, по данным на 5:30 мск. Однако затем замедлила рост - до $34,8 за баррель (+1,2%).

Нефтяные котировки 10 марта начали отыгрывать падение - майские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE росли днем более чем на 10% и стоили дороже $38 за баррель.

Нефть резко подешевела на новостях о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.