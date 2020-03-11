В Крыму выбрали инвестора под строительство оптового центра для снижения цен на продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым определились с инвестором, который построит крупнейший в регионе оптово-распределительного центр мощностью переработки и отгрузки в 3 тыс. тонн продовольствия в сутки. Строительство такого центра вкупе с другими мерами будут способствовать снижению цен на продовольственном рынке полуострова, сообщил ТАСС председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, властям Республики Крым и Севастополя до 1 мая принять решение о поддержке строительства на территории Крымского полуострова оптово-распределительного центра, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета расходов в размере до 20% сметной стоимости строительства объекта.

"В настоящее время через действующий распределительный центр в поселке Октябрьское Красногвардейского района проходит порядка 600 тонн продуктов питания в сутки. Инвестор прогнозирует увеличение объемов после строительства нового центра до 3 тыс. тонн в сутки. Это отечественный инвестор, ООО "Пуд", который имеет сеть магазинов в Крыму", - сообщил Гоцанюк.

Создание логистического центра, по его словам, создаст условия для снижения цен за счет развития конкуренции на оптовом сегменте потребительского рынка. На официальном сайте сети "Пуд" сообщается, что компания имеет розничную торговую сеть из 77 продуктовых магазинов по Крыму, предприятие зарегистрировано в Симферополе. Ежедневно покупки в магазинах сети осуществляют более 100 тыс. человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов 10 января сообщал журналистам, что крупный оптово-логистический центр построят в поселке Октябрьский Красногвардейского района к 2022 году. Площадь центра составит 40 га. Будет создано 800 новых рабочих мест. Планируется, что поставки будут осуществлять железнодорожным транспортом из других регионов РФ: Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области.

Снизить цены

Крым назывался в числе регионов с наиболее высокими ценами на продукты питания. Власти Крыма в ноябре 2018 года приняли решение о необходимости сдерживания цен на продукты в Крыму, так как по ряду позиций они выше, чем в соседних регионах РФ. В регионе создают пять индустриальных парков, и в их составе будет проведен конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке и хранению продуктов.

Власти Крыма предпринимают и другие меры для снижения цен на продукты питания. Особой популярностью пользуются ярмарки выходного дня. По данным министерства сельского хозяйства региона, только на ярмарке 29 февраля 2020 года в Симферополе 240 фермеров реализовали 190 тонн произведенной и выращенной в своих хозяйствах продукции, при этом цены были на 20-25% ниже рыночных. Это мясо, рыба, овощи, фрукты, виноград, яйца, молоко, колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервация. С начала года, по словам заместителя председателя Совета министров - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина, в регионе проведено 1888 агроярмарок, объем реализованной продукции составил порядка 3,7 тыс. тонн. В ярмарочных мероприятиях приняли участие более 1,6 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщил ТАСС замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев, еженедельно на ярмарках по республике фермерам отводится 4,5 тыс. мест.

Благодаря предпринимаемым мерам в январе текущего года уровень инфляции на продовольственные товары в Республике Крым зарегистрирован ниже среднего уровня по Южному федеральному округу. В частности, снижение цен зафиксировано на яйца куриные, мясо и птицу, муку, фрукты и цитрусовые, макаронные и крупяные изделия, рыбопродукты. По его словам, в Крыму стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека на конец января составляла 4,1 тыс. руб. В Севастополе - 4,2 тыс. руб., Краснодарском крае - 4,25 тыс. руб., что на 2% выше, чем в Республике Крым.

По словам Гоцанюка, что в Симферопольском районе на площади 35 га планируется создание нового оптового рынка "Новый привоз", где свою продукцию смогут продавать крымские фермеры.