{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России из-за обвала нефтяных котировок

Замминистра финансов Алексей Сазанов считает, что цены на бензин не снизятся и не вырастут
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее такую же точку зрения высказал министр энергетики России Александр Новак. Он объяснял стабильность цен на топливо тем, что в налоговой системе России работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал цен пришелся на 9 марта, когда в моменте нефть подешевела на 30% - до $31 за баррель. Впоследствии цены немного скорректировались, и на утро среды нефть торгуется у отметки $38 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Румас заявил о влиянии ситуации на нефтяном рынке на сближение позиции с РФ по поставкам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС