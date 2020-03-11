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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Румас заявил о влиянии ситуации на нефтяном рынке на сближение позиции с РФ по поставкам

Также белорусский премьер отметил, что развитие ЕАЭС во многом будет зависеть от сближения позиций РФ и Белоруссии по интеграции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нынешняя ситуация с ценами на нефть, сложившаяся после развала сделки ОПЕК+, сближает позиции России и Белоруссии в вопросах поставок нефти. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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"Один из вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, - это поставки энергоносителей. Я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть", - сказал Румас.

Он отметил, что РФ и Белоруссии удалось стабилизировать товарооборот между двумя странами - "он держится на уровне $35-36 млрд". По словам Румаса, отрицательной сальдо Белоруссии в товарообороте в январе существенно сократилось. "Сейчас по январю сальдо уменьшилось всего до $100 млн. То есть мы выравниваем свои потоки, - сказал белорусский премьер. - Вместе с тем, мы понимаем, за счет чего произошло уменьшение сальдо, и это еще один из вопросов, который нам сегодня предстоит обсудить - это поставки энергоносителей".

Румас попросил Мишустина рассказать о том, как он видит развитие ситуации на нефтяном рынке. "Я хотел бы, чтобы вы рассказали нам свое видение, как будет развиваться ситуация. Российская Федерация является ключевым игроком на рынке нефтепродуктов", - подчеркнул он.

Об интеграции

По его словам, развитие ЕАЭС во многом будет зависеть от сближения позиций РФ и Белоруссии по интеграции.

"Я думаю, во многом движение в "пятерке" [в ЕАЭС] будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции, - сказал он. - Вы знаете, перед нами президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции и наши вице-премьеры провели большую работу". "Осталось несколько спорных вопросов", - добавил Румас.

Румас отметил, что сегодня на встрече с российским коллегой планирует обсудить оставшиеся нерешенными вопросы в сфере интеграции. "Я надеюсь, мы их сегодня обсудим [спорные вопросы] и продвинемся для того, чтобы 10 апреля, когда мы встретимся в Минске на межправсовете, мы уже смогли согласовать этот документ и внести главам государств на их высший Евразийский межправительственный совет", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей НиколаевичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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