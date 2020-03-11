Мишустин назвал Белоруссию союзником РФ, с которым важно поддерживать постоянный диалог

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает Белоруссию стратегическим партнером и основным внешнеполитическим партнером РФ в СНГ. Об этом глава российского кабинета министров заявил в среду, открывая переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"Белоруссия - наш союзник и стратегический партнер", - сказал Мишустин, напомнив о недавнем 20-летии Договора о создании Союзного государства двух стран. По его мнению, такое тесное взаимодействие "позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, в конечном итоге повысит благосостояние граждан России и Белоруссии".

"Важно также, что Белоруссия - ведущий внешнеэкономический партнер России на пространстве СНГ", - отметил Мишустин. "В 2018 году товарооборот [РФ и Белоруссии] составил 35,6 млрд долларов, увеличившись на 9,6% по сравнению с 2017 годом, в 2019 году удалось стабилизировать показатели взаимной торговли на аналогичном уровне", - привел российский премьер данные статистики.

"Характерно, что сокращение экспорта российских товаров практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок на 4,4%", - добавил Мишустин, отметив, что Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. "В январе - сентябре 2019 года они составили около $4 млрд, в Белоруссии работают более, чем 2,4 тыс. компаний с российским участием", - уточнил он. Кроме того, по словам Мишустина, "очень полезная работа проводится по линии межрегионального сотрудничества, укрепляются гуманитарные, образовательные, культурные связи".

"У нас очень обширная повестка дня", - обратился Мишустин к Румасу, поблагодарив его за то, что белорусский премьер оперативно откликнулся на приглашение приехать в Москву, "обсудить приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества". "Нам очень важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам", - подчеркнул Мишустин.

В переговорах с российской стороны участие принимают вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, с белорусской - министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.