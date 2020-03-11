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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 1 млн баррелей нефти в сутки

Речь идет об увеличении с 12 млн до 13 млн баррелей
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 13 млн б/с, говорится в сообщении компании Saudi Aramco.

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"Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с", - отмечается в документе.

Срок исполнения указания не указывается.

Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% - до 12,3 млн б/с.

Теги
Саудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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