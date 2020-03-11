Honda Motor возобновила работу своего завода в Ухане

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная корпорация Honda Motor символически возобновила в среду работу своего сборочного предприятия в китайском городе Ухань, ставшего очагом распространения нового коронавируса. Как сообщило информационное агентство Kyodo, завод пока будет вести производство в крайне ограниченных размерах. Тем самым Honda Motor теперь восстановила деятельность всех своих предприятий в КНР.

Ранее в среду корпорация Nissan Motor сообщила, что возобновит в течение недели работу на своем заводе в китайской провинции Хубэй, которая наиболее пострадала из-за вспышки нового коронавируса. Компания планировала сделать это 24 февраля, однако продлила каникулы по требованию местных властей. Nissan Motor уже возобновила работу и на других своих предприятиях в Китае. Однако ситуация на рынке там остается тяжелой. В частности, в феврале объем продаж автомобилей этой компании упал в КНР на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor также восстановила деятельность в Китае всех четырех своих сборочных заводов.