Совфед одобрил закон об условиях применения ставки 0% налога на прибыль для медучреждений

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий условия применения медицинскими организациями нулевой ставки налога на прибыль.

Сейчас для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, установлена нулевая ставка налога на прибыль. Одним из обязательных условий применения ставки 0% является то, что в штате такой организации численность медперсонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода должна составлять не менее половины. При этом с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности может быть подтверждено либо сертификатом специалиста, либо свидетельством об аккредитации специалиста.

Применение предусмотренных Налоговым кодексом гарантий в виде 0% ставки по налогу на прибыль медицинской организации поставлено в зависимость только от численности работников, имеющих сертификат специалиста. В связи с этим законом в качестве одного из критериев применения 0% ставки по налогу на прибыль устанавливается численность медперсонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего такое право.

"Закон позволит избежать неточности в применении льготного налогового режима по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Необходимость внесения изменений обусловлена полным переходом к 1 января 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации как условию осуществления медицинской практики в РФ, указывают авторы инициативы. Документ подготовлен с целью защиты законных интересов медицинских организаций, говорится в пояснительной записке. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, исчисляемой с 1 января 2020 года.