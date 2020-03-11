Замглавы "Детского мира" Мария Давыдова займет пост генерального директора

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Детского мира" на заседании 10 марта принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора компании и назначить на эту должность Марию Давыдову. Об этом говорится в материалах компании.

"Решения, принятые советом директоров эмитента: досрочно прекратить полномочия Чирахова в качестве генерального директора ПАО "Детский мира" 2 апреля 2020 года. Назначить Давыдову на должность генерального директора ПАО "Детский мир" с 3 апреля 2020 года", - отмечается в материалах.

Кроме того, совет директоров одобрил назначение Чирахова председателем совета. О планах по смене генерального директора "Детского мира" стало известно 3 марта 2020 года.

Чирахов возглавляет "Детский мир" с 2012 года, работал в ООО "Партия-электроника" и "М.видео", а также в сети магазинов "Кораблик". В "Детский мир" пришел заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, впоследствии был назначен генеральным директором.

В группе компаний "Детский мир" Давыдова работает с 2013 года. Начала работу в должности директора по закупкам ассортимента "Игрушки". В марте 2015 года совет директоров назначил ее членом правления, заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, руководителем коммерческой дирекции по направлению "Товары народного потребления". До прихода в "Детский мир" Давыдова работала коммерческим директором в компании НТС "Градиент" и на той же должности в компании "Enter Связной".

О компании

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли. На конец 2019 года сеть ГК "Детский мир" состоит из 842 магазинов: 766 магазинов сети "Детский мир" в 293 городах России, Казахстана и Беларуси, четырех магазинов запущенной в 2019 году сети Detmir.ru, 62 магазинов сетей ELC и ABC, а также 10 магазинов сети товаров для животных "Зоозавр".

Основные акционеры - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), чьи "дочки" "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" владеют по 4,5% акций, Capital Group принадлежит 4,96%. Free float составляет 52,7%.