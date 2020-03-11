Трутнев: уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке нужно повышать

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса. Позднее была возобновлена работа пунктов пропуска для грузового транспорта на границе с Китаем. Пассажирское железнодорожное сообщение прекращено полностью, воздушное сведено до минимума.

"Случившаяся недалеко от нас, в Китае, эпидемия коронавируса привела к тому, что на Дальнем Востоке по ряду территорий довольно значительно, до полутора раз, возросли цены на овощи. Возросли потому, что собственного предложения недостаточно, а завоз из Китая прекратился. Нам надо повышать уровень продовольственной безопасности Дальнего Востока. Надо создавать пулы по реализации инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания", - сказал Трутнев журналистам.