Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе снизился на 18%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России по итогам января 2020 года составило $13,7 млрд, что на 18% (или на $3 млрд) меньше аналогичного показателя за 2019 год. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров в отчетном месяце сложился на уровне $29,9 млрд и в годовом выражении сократился на 7,9%. Объем импорта вырос на 2,8%, достигнув $16,2 млрд.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ снизился на 4,4%, до $46,2 млрд.

Основой российского экспорта в январе текущего года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,1% (в январе 2019 года - 68,5%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 44,9% (за аналогичный месяц годом ранее - 43,9%).

Основные торговые партнеры России

В страновой структуре внешней торговли РФ ведущее место занимает Европейский союз, на его долю в январе приходилось 41,2% российского товарооборота (в январе 2019 года - 43,4%), на страны СНГ - 10,7% (10,9%), на страны ЕАЭС - 7,6% (7,8%), на страны АТЭС - 33,3% (31,4%).

Основными торговыми партнерами России в отчетном месяце среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $8,4 млрд (рост на 1,6% к январю 2019 года), Германия - $3,6 млрд (-18,1%), Нидерланды - $3 млрд (-16,9%), Турция - $2,1 млрд (+7,5%), США - $1,7 млрд (+19,7%), Италия - $1,6 млрд (-16,7%), Республика Корея - $1,5 млрд (-29,6%), Соединенное Королевство - $1,5 млрд (+76,3%), Япония - $1,3 млрд (+18,6%), Польша - $1,2 млрд (-2,1%).

Доходы от экспорта нефтепродуктов

По данным ФТС, доходы России от экспорта нефтепродуктов в январе 2020 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 8,7%, до $5,3 млрд.

Доходы от экспортных продаж бензина в январе выросли на 68,3%, до $288,3 млн, от продажи дизельного топлива - на 5,2%, до $2,35 млрд.

По информации ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период уменьшился на 12,6%, до 11,3 млн тонн.

Доходы от экспорта нефти

Объем экспорта российской нефти в январе 2020 года вырос на 0,6% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $9 млрд.

При этом физический объем экспорта нефти за отчетный период сократился на 7,4% - до 19,8 млн тонн.

Доходы от экспорта СПГ

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе 2020 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 13,4% по сравнению с январем 2019 года - до $851,6 млн.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 57,7% и достиг 13,4 млрд куб. м.

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в первом полугодии 2020 г. ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

Экспорт легковых автомобилей

Экспорт легковых автомобилей из России в январе 2020 года сократился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 5,2 тыс. Вместе с тем экспорт грузовых автомобилей вырос на 56,7% - до 0,6 тыс.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей составил $67,7 млн (на 12,7% меньше, чем годом ранее), грузовых - $14,2 млн (рост на 20,9%).

При этом импорт легковых автомобилей в январе уменьшился на 25% - до 9,9 тыс. В стоимостном выражении показатель упал на 25,7% - до $266 млн. Также было импортировано 1,1 тыс. грузовых автомобилей (снижение на 26,6%) на сумму $81,4 млн (снижение на 37,3%).

Экспорт электроэнергии

Как сообщает ФТС, доходы от экспорта электроэнергии из России в январе 2020 года снизились на 38,4% по сравнению с показателем января 2019 года и достигли $56,2 млн.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 1,504 млрд кВт*ч (снижение на 12,6%).

Сообщалось, что в декабре 2019 года Россия экспортировала почти 1,7 млрд кВт.ч электроэнергии на составили $67,6 млн.

Экспорт алюминия

Объем экспорта Россией алюминия в январе 2020 года уменьшился на 39,7% по отношению к январю прошлого года и составил $209,2 млн, следует из материалов ФТС.

В натуральном выражении экспорт алюминия в отчетный период снизился на 42,8%, до 115,8 тыс. тонн.

Производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2019 г. компания произвела 3,76 млн тонн алюминия.

В апреле 2018 года "Русал", отправлявший до этого на экспорт более 80% своей продукции, попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. В конце января 2019 года санкции с компании были сняты.

Экспорт угля

Экспорт РФ угля в январе 2020 года сократился на 14% и составил $835 млн.

В натуральном выражении экспорт угля в январе вырос в сравнении с показателем прошлого года на 13,4% - до 12,53 млн тонн.

Импорт каменного угля за отчетный период снизился на 2,3% - до $27,5 млн. В натуральном выражении импорт угля вырос 1,3% - до 1,78 млн тонн.

Экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе 2020 года снизился на 13,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2 млн 99,5 тыс. тонн.

В денежном выражении этот показатель снизился на 14% и составил $448 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе 2020 года вырос на 13,7% в денежном выражении и достиг $193,7 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 282,6 тыс. тонн, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе 2020 года вырос на 15,5%, до $197,8 млн. А в натуральном выражении этот показатель составил 116,2 тыс. тонн, снизившись на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.