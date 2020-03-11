РЖД направят на обновление тягового подвижного состава на ГЖД в 2020 году 5,8 млрд рублей

ТАСС, 11 марта. Инвестиции в обновление тягового подвижного состава Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2020 году составят 5,8 млрд рублей, в регионы поступят 35 новых локомотивов. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГЖД.

"Общий объем инвестиций, который ОАО "РЖД" направит для обновления тягового подвижного состава на ГЖД в 2020 году, составит 5,8 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" на Горьковскую железную дорогу поступят 35 новых локомотивов", - говорится в сообщении.

Пятнадцать грузовых тепловозов серии 2ТЭ25КМ будут поставлены в локомотивное депо Агрыз, они обеспечат перевозки грузовых составов на участках Южного хода ГЖД. При этом за счет новых локомотивов планируется снизить расход дизельного топлива на 10-20%. В локомотивное депо Лянгасово поступят пятнадцать грузовых электровозов серии 2ЭС5К "Ермак", это позволит снизить удельный расход электроэнергии на 2-4%. Также в локомотивное депо Киров направят четыре пассажирских локомотива серии ЭП1М, а в эксплуатационное локомотивное депо Муром поступит маневровый тепловоз серии ТЭМ31М.

По данным компании, в 2019 году на Горьковскую железную дорогу в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" поступило 60 электровозов серии 2ЭС5К "Ермак", 21 тепловоз серии 2ТЭ25КМ, четыре электровоза ЭП1М, один маневровый тепловоз серии ТЭМ31М. Общий объем инвестиций, направленных на обновление тягового подвижного состава, был равен 12,5 млрд рублей.

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из старейших и крупнейших магистралей страны. Дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между центром страны, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. Обслуживает 15 субъектов Российской Федерации.