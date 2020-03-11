"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации на Мосбирже

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Капитализация компании "Норильский никель" на Мосбирже в ходе торгов 10 марта достигла 3,455 трлн рублей. Таким образом, компания заняла третье место по этому показателю, обойдя "Роснефть", капитализация которой находится на уровне 3,418 трлн рублей, следует из данных торговой площадки.

Первое место по-прежнему занимает Сбербанк, показатель по которому превышает 4,55 трлн рублей. "Газпром", капитализация которого составляет 4,11 трлн рублей, занимает второе место среди российских компаний.

Акции компаний, входящих в топливно-энергетический комплекс, обвалились на Московской бирже в ходе торгов 9 марта. В частности, акции "Роснефти" потеряли почти 17%, "Газпрома" - 9,2%, "Лукойла" - 18,7%, "Газпром нефти" - 13,6%. Акции нефтяных компаний рухнули на фоне резкого снижения цен на нефть 9 марта 2020 года на 31,5%, когда стоимость сорта Brent достигала отметки в $31,02 за баррель.

В свою очередь, положительную динамику демонстрировали ценные бумаги горно-металлургических компаний. Так, акции "Норникеля" росли в пике на 8,3%, "Полюса" - на 7,5%, "Северстали" - на 6%.