Прямое авиасообщение между Симферополем и Орском возобновится в начале лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Симферополем и Орском возобновят с 3 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба крымского аэропорта.

"Прямые регулярные рейсы из аэропорта Симферополь в Орск (Оренбургская область) возобновятся с 3 июня после трехлетнего перерыва. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу", - говорится в сообщении.

Во время летних сезонов 2016-2017 годов перелеты по этому направлению осуществляла компания "Саратовские авиалинии", отмечает пресс-служба.

Рейсы будут выполняться раз в неделю: из Симферополя в Орск - по средам, в обратном направлении - по четвергам. "Перелеты продлятся до 1 октября на самолетах Embraer 190. Время в пути составит около 3 часов", - уточняется в сообщении.

Аэропорт Симферополя в 2019 году принимал и отправлял рейсы 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Были открыты маршруты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск. Впервые полеты в Крым начала выполнять авиакомпания "Ираэро".

Аэропорт Симферополя основан в 1936 году и является единственным пассажирским авиаузлом на Крымском полуострове.