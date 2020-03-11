Кабмин рассматривает продление выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2029 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность продления механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2029 года включительно, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на заседании Совета Федерации.

Он отметил, что в настоящее время идет дискуссия о том, на какие категории потребителей Дальнего Востока должна распространяться эта мера и за счет каких источников финансирования будет реализовано снижение тарифов на электроэнергию в ряде регионов Дальнего Востока.

Развитие электроэнергетики

Объем инвестиций в развитие электроэнергетики в России составляет ежегодно 700-800 млрд рублей.

"Что касается объема инвестиций в развитие электроэнергетики - в среднем в год на сегодняшний день они составляют 700-800 млрд рублей. Из них 300 млрд рублей - это инвестиционные ресурсы сетевого комплекса и порядка 400-500 млрд рублей - генерирующего комплекса", - сказал Новак.

Министр энергетики пояснил, что инвестиции могут быть больше за счет заемных средств или тарифной выручки.

"Примерно объем в течение пяти лет получается 3,5-4 трлн рублей, которые направляются на развитие электроэнергетического комплекса - на новое строительство и модернизацию объектов", - отметил глава Минэнерго.