Покупать евро или уже поздно? А новый смартфон? Что подорожает из-за падения курса рубля?

Из-за снижения спроса на нефть из-за коронавируса (например, Китай — один из крупнейших импортеров нефти) министры ОПЕК+ предлагали договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в конце 2020 года. Такая мера, по мнению союза, могла бы смягчить последствия для рынка от вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Россия не согласилась на предложенные условия. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене закончились ничем. Подробнее о встрече можно почитать здесь.

Отказ от сделки привел к падению цен на нефть, а это повлекло за собой снижение курса рубля. 9 марта стоимость марки Brent снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель. На пике снижения на торгах цена опускалась до $31,02.

10 марта 03:50 мск цена Brent выросла до $35,85, марка американской нефти WTI была на отметке $32,38 за баррель. Курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

11 марта курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая отметки 71,72 рубля. Курс евро прибавил 1,2% и торговался на уровне 81,48 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE подорожали на 3% — до $38,34 за баррель, свидетельствуют данные торгов.