Покупать евро или уже поздно? А новый смартфон? Что подорожает из-за падения курса рубля?

Один из важных вопросов россиян — что будет с ценами на товары, авиабилеты и случится ли товарный дефицит? Рассказываем, что может измениться в ближайшее время.
Что происходит?
Из-за снижения спроса на нефть из-за коронавируса (например, Китай — один из крупнейших импортеров нефти) министры ОПЕК+ предлагали договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в конце 2020 года. Такая мера, по мнению союза, могла бы смягчить последствия для рынка от вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Россия не согласилась на предложенные условия. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене закончились ничем. Подробнее о встрече можно почитать здесь.
Отказ от сделки привел к падению цен на нефть, а это повлекло за собой снижение курса рубля. 9 марта стоимость марки Brent снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель. На пике снижения на торгах цена опускалась до $31,02.
10 марта 03:50 мск цена Brent выросла до $35,85, марка американской нефти WTI была на отметке $32,38 за баррель. Курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.
11 марта курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая отметки 71,72 рубля. Курс евро прибавил 1,2% и торговался на уровне 81,48 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE подорожали на 3% — до $38,34 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Товары подорожают из-за падения курса рубля?
Да, потребители заметят рост цен в наиболее импортозависимых отраслях.
Например, ослабление рубля спровоцирует подорожание электроники в России на 10–20%. Такое мнение в понедельник высказали опрошенные ТАСС эксперты.
Ретейлеры могут поднять цены на технику на 15–20%, не дожидаясь следующих партий (обычно товар привозится с расчетом на квартал). Большая часть техники завозится из-за рубежа, производимое в России собирается из импортных компонентов. "Прежде всего это касается мелкой и бытовой электроники, а учитывая еще проблемы с производством в Китае, которое затормозилось из-за распространения коронавируса, в 2020 году будет спад продаж во всех сегментах малой и бытовой техники", — считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Но пока электроника не подорожала в сетевых магазинах. И потребители еще не выстроились в очередь за телевизорами, как в 2014 году, когда цена на нефть снизилась с $107 за баррель нефти марки Brent в августе до $60 в декабре. Впрочем, сегодня сложно понять, начинается ли ажиотаж, так как 7 и 8 марта продажи у ретейлеров были выше из-за праздника.
Стоит ли сейчас покупать технику?
В качестве инвестиции нет, но если вы раздумывали, когда купить новый смартфон, сейчас или летом, то сейчас будет надежнее. Дело не только в прогнозируемом подорожании техники из-за падения рубля. Из-за блокировки китайских заводов, где собирается техника или выпускаются компоненты для практически всех известных мировых брендов, поставки срываются на неопределенный срок. Не исключено, что в некоторых категориях товаров мы увидим товарный дефицит и повышение цен также по этой причине.
Почитайте подробно здесь, как коронавирус влияет на мировое производство и когда рынки восстановятся (спойлер: не скоро).
Что еще скоро подорожает?
Авиабилеты. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) во вторник пересчитала условный курс валют, к которому привязана стоимость авиабилетов на международных рейсах в глобальных системах бронирования, до 82 рублей за евро и 72,5 рубля за доллар.
"В соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), курсы валют для расчета цен на авиабилеты обновляются еженедельно в ночь со вторника на среду", — сообщил ТАСС директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. То есть перерасчет произвели прошедшей ночью. Теплов прогнозировал рост цен до 10%.
Кстати, если бы не падение рубля, снижение спроса на авиаперевозки из-за коронавируса позволило бы летать подешевле. Но есть мнение, что, хотя у российских авиакомпаний некоторые статьи расходов в валюте, на некоторые внутренние направления цены снизятся.
"Российские авиакомпании уже потеряли около 20% международных маршрутов. Если продолжится сокращение провозных емкостей на европейских маршрутах, перевозчики рискуют потерять до 40% международного рынка. Логично предположить, что в ситуации с резким снижением объема рынка международных перевозок авиакомпании переориентируются на внутренние перевозки, чтобы в такой ситуации хотя бы сократить убытки от простоя самолетов. Соответственно, на внутреннем рынке появится больше предложений, что приведет к обострению конкуренции и снижению стоимости авиабилетов", — говорит эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.
Продукты в магазинах тоже станут дороже?
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" говорит, что подорожают импортные овощи и фрукты.
"В ближайшем времени могут только отыграть импортные овощи и фрукты, по которым у сетевого ретейла прямые контракты и никаких посредников, и они могут менять цены хоть день в день", — говорит исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. Он добавляет, что, если падение рубля продолжится, производители будут вынуждены обращаться в сети и пересчитывать действующие цены на продукты питания.
"Сложно назвать категории продуктов, которые не были бы зависимы никаким образом от курса доллара. В некоторых категориях это только упаковка, в некоторых — импортное оборудование, амортизация и зависимость от некоторого сырья и генных материалов", — перечислил Востриков.
А еще что?
Алкоголь. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) ожидает рост цен на импортный алкоголь и ряд позиций отечественного производства, в том числе на "Советское шампанское".
Еще российские аптеки ожидают роста цен на лекарства в связи с изменением курса валют. Об этом сообщила российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие).
"Лекарственный рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах на лекарства", — сказала исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.
Стоит ли покупать евро или доллары? Или уже поздно?
Большинство экспертов за то, что уже поздно. Сейчас Центробанк принял меры, которые позволят держать курс рубля в интервале 70–75 рублей за доллар (подробнее о мерах читайте здесь). Однако если Саудовская Аравия выполнит обещание добывать больше нефти и продавать еще дешевле с апреля 2020 года, рубль еще ослабеет.
"Решение Банка России о приостановке на 30 дней покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила позволит сдержать курс рубля в интервале 70–75 рублей за доллар США, если цены на нефть не продолжат снижаться", — сообщила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
В то же время главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович допускает, что текущие меры регулятора могут быть недостаточными для предотвращения дальнейшего ослабления курса. "В условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения на рынке меры ЦБ по приостановке закупки валюты могут оказаться недостаточными для сдерживания рублевого ослабления", — сообщил он.