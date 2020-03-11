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Импорт товаров из дальнего зарубежья за два месяца вырос на 1,9%

Он составил $29,9 млрд

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - феврале 2020 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $29,898 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в феврале текущего года импорт вырос на 8,9% к уровню января и в стоимостном выражении составил более $15,586 млрд. Относительно февраля 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья практически не изменился ($15,55 млрд).

Так, импорт химической продукции в феврале по сравнению с январем возрос на 13,2% и составил $2,82 млрд, машиностроительной продукции - на 11,3%, до $7,63 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 5,3%, до $1,95 млрд. Импорт текстильных изделий и обуви сократился на 2,5% и составил $1,083 млрд.

По данным ФТС, в машиностроительной продукции увеличились импортные поставки летательных аппаратов в 3,5 раза, судов и плавучих средств в 1,9 раза, железнодорожных локомотивов - на 12,4%, инструментов и аппаратов оптических - на 8,4%, механического оборудования - на 2,7%. Закупки средств наземного транспорта и электрооборудования снизились на 12,8% и 2,4% соответственно.

Среди товаров химической промышленности возрос импорт парфюмерно-косметических товаров на 8%. Снизились объемы ввоза фармацевтической продукции на 34,7%, продукции органической и неорганической химии - на 6,9%, полимеров и каучука - на 3,8%, мыла и синтетических моющих средств - на 3%.

В группе текстильных изделий и обуви выросли закупки одежды трикотажной и текстильной на 3,8% и 3,2% соответственно. Сократился ввоз химических волокон на 27,6%, химических нитей - на 17,2%, хлопка - на 15,8%, обуви - на 11,6%, текстильных материалов - на 10,3%, трикотажного полотна - на 8,5%, готовых текстильных изделий - на 2,6%.

В импорте продовольственных товаров возросли закупки зерновых культур на 18,7%, табака - на 11,9%, молочной продукции и рыбы - на 10,6%, фруктов и орехов - на 9,2%. Одновременно сократился объем импорта овощей на 29,2%, мяса и субпродуктов - на 24,3%, масла растительного - на 22,1%, сахара - на 6,5%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 2,5%.

Импорт мяса в Россию за январь 2020 года уменьшился по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 22,8% и составил 20,7 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 14,1%, до $76,2 млн.

При этом импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 3,3%, до 16,2 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 3,6%, до $26,5 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы за январь увеличился на 8,2% в натуральном выражении, до 35,1 тыс. тонн. В стоимостном выражении этот показатель возрос на 22,6%, до $112,7 млн.

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