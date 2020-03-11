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Распространение коронавируса нового типа
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ЦБ: компании могут получить право провести собрание акционеров заочно из-за коронавируса

Соответствующая поправка была внесена ранее в законопроект о сделке по продаже правительству пакета акций Сбербанка
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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Акционерные общества из-за сложившейся ситуацией с распространением коронавируса могут получить право провести годовые общие собрания акционеров в заочной форме. Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

Соответствующая поправка была внесена ранее в законопроект о сделке по продаже правительству пакета акций Сбербанка.

"Да, из-за коронавируса. Сейчас законодательство не позволяет, поэтому если закон будет принят, то тогда совет директоров - не только Сбербанка, любого публичного общества - такой опцией воспользуется или не воспользуется", - сказал он, комментируя поправку. Швецов уточнил, что речь идет только о 2020 годе.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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