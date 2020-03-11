"Победа" с 12 марта приостанавливает полеты в Израиль

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", приостанавливает рейсы в Израиль с завтрашнего дня и до 12 мая в связи с запретом на въезд в Израиль для иностранных туристов на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании. До этого решения "Победа" выполняла три полета в Эйлат в неделю.

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"Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", приостанавливает полеты из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

При этом лоукостер выполнит 12 и 14 марта вывозные рейсы из Эйлата.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", - отметил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Источник ТАСС в "Победе" добавил, что компания пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля.

Российские авиакомпании ("Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Уральские авиалинии") выполняли в Израиль около 60 рейсов в неделю. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что до 23 апреля отменяет рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы. "Азимут" также планирует сократить число рейсов в Израиль из Ростова-на-Дону. "Аэрофлот" сообщал, что рассматривает возможность сократить количество рейсов в Тель-Авив с 35 до 14 еженедельно.