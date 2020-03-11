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ЦБ 12 марта выпускает в обращение серию монет из драгоценных и недрагоценных металлов

Речь идет о памятной монете из серебра серии "Памятники архитектуры России" и пяти монетах из драгоценных металлов серии "Оружие Великой Победы"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Банк России 12 марта выпускает в обращение памятную монету из серебра серии "Памятники архитектуры России" и пять монет из драгоценных металлов серии "Оружие Великой Победы", которая посвящена конструкторам вооружений. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете серии "Памятники архитектуры России" изображен Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, расположенный в Архангельской области. Монета, номинал которой 25 рублей, выпустят тиражом в 1 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 г.

Серия "Оружие Великой Победы", состоящая из пяти видов монет и выполненная из недрагоценных металлов, тираж каждой монеты - 1 млн штук, номинал - 25 рублей. Лицевая сторона монет содержит изображение герба Российской Федерации. На оборотной стороне монет "Конструктор оружия С. В. Ильюшин" и "Конструктор оружия С. А. Лавочкин" соответственно расположены изображения штурмовика Ил-2 и истребителя Ла-5. Изображение противотанковой пушки образца 1937 г. помещено на монету "Конструктор оружия М. Н. Логинов". На монетах, посвященных авиаконструкторам А. Н. Туполеву и А. С. Яковлеву, будут изображены фронтовой бомбардировщик Ту-2 и истребитель Як-9.

Ранее ЦБ РФ уже провел два выпуска памятных монет серии "Оружие Великой Победы".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

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