Правительство завершит сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.

"Мы намерены не откладывать [завершение сделки] в долгий ящик, поэтому, как только будет принято законодательство, мы оперативно завершим эту сделку", - отметил Силуанов. Он добавил, что сделку можно будет завершить в апреле текущего года. "Я думаю, да", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы намерены не откладывать [завершение сделки] в долгий ящик, поэтому, как только будет принято законодательство, мы оперативно завершим эту сделку", - отметил Силуанов. Он добавил, что сделку можно будет завершить в апреле текущего года. "Я думаю, да", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, сделка будет совершена одномоментно. "Мы рассчитываем, что мы сможем завершить сделку, не деля ее на транши", - подчеркнул он.

Силуанов объяснил решение не делить сделку на транши, как это предполагалось ранее, несколькими факторами. "Во-первых, изменилась цена пакета, и второе - объем нашего Фонда национального благосостояния, он исчисляется в валюте, валюта подорожала, и теперь наши резервы в рублевом выражении стали выше, поэтому мы рассчитываем, что у нас будет достаточно финансовых ресурсов осуществить эту сделку одномоментно", - сказал он.

По словам Силуанова, Минфин рассчитывает, что ЦБ перечислит в бюджет около 350 млрд рублей в 2020 году в рамках сделки.

"Это наши договоренности с Банком России. В текущем году у нас нет потребности в полной сумме, поэтому мы решили, что ресурсы от этой сделки нам потребуются для балансировки бюджета в целях [реализации] послания на 2021-2022 годах", - отметил Силуанов.

Однако, по его словам, средства от сделки будут перечислены частично в текущем году. "Около 350 млрд рублей", - пояснил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.

Правительство РФ выкупит пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. После покупки акции перейдут на баланс ФНБ. По словам Силуанова, покупка акций Сбербанка не отменяет планов правительства инвестировать средства ФНБ в инфраструктурные проекты.

Как сообщал ранее глава Сбербанка Герман Греф, акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров.

В ЦБ уточняли, что акции будут проданы по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки применительно ко всему пакету.