Аэропорт Внуково оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор оштрафовал на 20 тыс. рублей международный аэропорт Внуково за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий после усиления карантинного контроля в аэропорте из-за коронавируса. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Солнцевского суда Москвы, жалоба о назначенном штрафе будет рассмотрена 20 марта.

"Роспотребнадзор оштрафовал акционерное общество "Международный аэропорт Внуково" на 20 тыс. рублей, признав организацию виновной по статье 6. 3 КоАП РФ", - сказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров. Он не уточнил деталей административного производства в отношении аэропорта.

По словам Енгибарова, административное наказание в адрес аэропорта было вынесено еще 4 февраля, однако известно о нем стало сейчас, после регистрации жалобы на решение Роспотребнадзора в Солнцевском суде и назначении времени ее рассмотрения.

Санкции ст. 6. 3 КоАП РФ влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Чтобы не допустить распространение в Москве заражения коронавирусом, столичное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в том числе во Внуково, где был организован обязательный досмотр всех самолетов, прибывающих из стран, где был выявлен коронавирус. Сотрудники санитарно-карантинного пункта поднимаются на борт самолета, где дистанционно измеряют температуру пассажирам. Повторное измерение проводится в зале прилета при помощи стационарных тепловизоров.