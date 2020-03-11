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Минкомсвязь против компенсации операторам затрат на бесплатный доступ к интернет-сервисам

По мнению главы министерства Максута Шадаева, это коснется небольшой доли трафика

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Компенсация российским операторам связи расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам не нужна, поскольку это коснется небольшой доли трафика. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

По словам министра, хотя список социально значимых ресурсов и может включать отечественные соцсети, мессенджеры и даже сервисы заказа еды и агрегаторы такси, из бесплатного трафика будет исключен сегмент стриминга, то есть просмотр видео и прослушивание музыки будут все равно тарифицироваться. Таким образом, добавил Шадаев, в случае включения всех этих сервисов в список социально значимых они займут не более 10% трафика у операторов.

"Наша позиция как регулятора - не компенсировать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируют ли власти компенсировать операторам расходы.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", операторы связи и IT-компании оценили свои затраты на программу в 150 млрд руб. в год. В Минкомсвязи при этом расходы оценили более скромно - в 5,7 млрд руб., отмечало издание.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Согласно этому поручению, Минкомсвязь и другие ответственные ведомства должны подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе создать список социально значимых интернет-ресурсов, для которых будет отключена тарификация.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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