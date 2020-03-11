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Путин проводит встречу с инвесторами

На встречу приглашены генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, а также основатель RTR-Global Леонид Богуславский

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

На встречу приглашены управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев. Помимо этого приглашены премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

Встреча проходит на фоне значительного колебания курсов валют и цен на нефть. Во вторник глава государства, выступая в Госдуме, выразил уверенность, что Россия сможет достойно пройти период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса, который также оказал влияние на ситуацию в мировой экономике.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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