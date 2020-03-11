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Путин: есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими

Президент уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно
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© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая встречу с инвесторами, сообщил, что считает предстоящую беседу особенно полезной, учитывая происходящие в последние дни турбулентные процессы в экономике.

"Наша встреча с вами планировалась до того, как начались различные, так скажем, турбулентные процессы на рынках энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках. Тем полезнее, мне кажется, тем интереснее будет наша сегодняшняя беседа", - сказал он.

Президент пообещал инвесторам поддержку в создании максимально благоприятных условий для работы.

"Со своей стороны могу еще раз сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся", - сказал президент.

Путин заметил, что всегда процессы, подобные происходящим в настоящий момент в экономике, с одной стороны создают проблемы, а с другой - возможности. Глава государства отметил опыт собравшихся инвесторов, а также подчеркнул тот факт, что они не только занимаются бизнесом в различных отраслях, но и инвестируют в российскую экономику.

"Вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы, и это чрезвычайно важно, имею в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - отметил он. Путин также пообещал гарантировать капиталовложения и инвестиции, их безопасность. Он заявил о необходимости минимизации рисков, связанных с деятельностью административных и правоохранительных структур.

На встречу приглашены управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев. Помимо этого приглашены премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

Президент также считает, что есть все шансы на то, что ключевые отрасли преодолеют кризисные явления и выйдут из ситуации более окрепшими. 

"Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, сейчас мы на этот счет с вами поговорим, думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе", - сказал он.

Глава государства обратил внимание инвесторов на то, как Центральный банк и правительство реагируют на кризисные явления в экономике. "Хочу отметить, что у одного и второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости", - сказал Путин.

Президент заявил, что усилия, предпринимаемые Центробанком и правительством, в конечном итоге позитивно отразятся на всей экономике страны. "Задача правительства и Центрального банка сделать так, чтобы негативные всякие явления, связанные с этими процессами, были минимизированы и чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений с этим связанных", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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